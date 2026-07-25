AHBAP Derneği'ne düzenli bağış talimatı veren bazı kullanıcılar, otomatik ödeme talimatlarını iptal etmek isterken iletişim sorunu yaşadıklarını iddia etti. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, son dönemde yaşanan gelişmelerin ardından bağışını sonlandırmak isteyen çok sayıda kişi, taleplerini iletebilecekleri bir muhatap bulamadıklarını öne sürüyor.

Şikayet platformlarında yer alan paylaşımlarda, kullanıcılar internet sitesi üzerinden iptal işlemini gerçekleştiremediklerini, bazı sayfalarda hata aldıklarını ve iletişim kanallarından geri dönüş alamadıklarını ifade etti. Bazı bağışçılar ise kredi kartlarından düzenli tahsilatın sürdüğünü belirterek bağış talimatlarının iptal edilmesini talep etti.

Konuya ilişkin AHBAP Derneği tarafından henüz kapsamlı bir açıklama yapılmadı. İddiaların, kullanıcıların şikayetleri ve basında yer alan haberlerden oluştuğu, derneğin konuya ilişkin vereceği olası açıklamanın süreci netleştirmesi bekleniyor.