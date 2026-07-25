Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki heyetin saat 11.00’de Anıtkabir’i ziyaret etmesi öncesinde, Anıtkabir’e gelen basın mensupları sıkı güvenlik uygulamasıyla karşılaştı.

Ziyaret öncesinde Anıtkabir’e giriş yapmak isteyen gazetecilerin kamera, mikrofon ve çeşitli basın ekipmanlarıyla içeri alınmasında sorun yaşandı. Foto muhabirlerinin profesyonel kameralarının dahi içeri alınmak istenmediği öğrenildi.

Yaşanan uygulama, görevlerini yerine getirmek için Anıtkabir’e gelen basın mensuplarının tepkisine neden oldu.