Türkiye, hafta sonuna çok kuvvetli ve şiddetli sağanak yağış dalgasıyla giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Metrekareye 100 Kilogram Yağış Düşebilir!

Marmara'nın doğusunda İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Çanakkale'nin doğu kesimlerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında kuvvetli yağış bekleniyor.

Asıl tehlike ise Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz şeridinde öngörülüyor. Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ile Kastamonu ve Bolu’nun kuzey kesimlerinde yağışların şiddetini artırarak metrekareye 100 kilograma yakın düşebileceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu ve Orta Karadeniz Teslim Oluyor

Sağanak yağış dalgası gece saatlerinden itibaren Ankara, Kırıkkale, Çankırı ile Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışların gün ortasından itibaren Eskişehir, Kırşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerine kayması bekleniyor.

Orta Karadeniz'de ise Çorum, Amasya, Tokat ve Samsun genelinde, Ordu’nun ise batı ilçelerinde şiddetli yağışlar etkili olacak.

Yetkililerden "Aksama ve Su Baskını" Uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yağışlarla birlikte fırtına ve dolu tehlikesine dikkat çekilerek şu uyarılarda bulunuldu:

"Su baskını, heyelan, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı vatandaşlarımızın son derece dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." Özlem Gürses'in Ahbap soruşturmasındaki ifadesi ortaya çıktı İçeriği Görüntüle

Sarı Kod Verilen İller (25 Kent)

Adana, Ankara, Bilecik, Bursa, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Kocaeli, Kahramanmaraş, Sivas, Karabük, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Niğde, Tekirdağ, Yozgat, Kırıkkale, Yalova, Osmaniye.

Turuncu Kod Verilen İller (13 Kent)

Kocaeli, Ordu, Samsun, Tokat, Zonguldak, Bartın, Düzce, Amasya, Bolu, Çorum, Kastamonu, Sakarya, Sinop.