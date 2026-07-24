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Okan Konuralp (Ankara): Gazeteci. Uzun yıllar Tempo dergisi ve Hürriyet gazetesinde parlamento muhabirliği yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iletişim danışmanlığını yürüttükten sonra RTÜK üyeliği görevinde bulundu; medya özgürlüğü ve kitle iletişimi uzmanıdır.
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Orhan Sümer (Adana): İş insanı. Adana'da ticaret, inşaat ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösterdi. İl Başkanlığı yaptıktan sonra TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu'nda görev alarak bölgedeki kamu yatırımlarının denetimini üstlendi.
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Özgür Ceylan (Çanakkale): Mali müşavir ve iktisatçı. Çanakkale'de esnaf odaları ve serbest muhasebeci mali müşavirler birliklerinde yöneticilik yaptı. Plan ve Bütçe komisyonlarında esnaf teşvikleri, vergi adaleti ve yerel kalkınma üzerine çalışmaktadır.
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Özgür Erdem İncesu (Çorum): Ekonomist ve uluslararası ilişkiler uzmanı. Genç yaşta uluslararası ticaret, finans ve yatırım yönetimi alanında girişimlerde bulundu. Gençlik politikaları, istihdam sorunları ve dijital dönüşüm konularında aktif rol oynamaktadır.
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Özgür Karabat (İstanbul): Mali müşavir ve bütçe uzmanı. İstanbul'un büyük ilçelerinde örgüt yöneticiliği ve ilçe başkanlığı yaptı. Partinin idari yapısını, bütçesini ve mali kaynaklarını yöneten İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.
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Reşat Karagöz (Amasya): İş insanı ve yerel üretici. Amasya'da tarım, hayvancılık ve gıda ticaretiyle uğraştı. İl Gençlik Kolları Başkanlığı'ndan başlayarak İl Başkanlığına kadar örgütün her kademesinde görev yapmış, tabandan gelen bir isimdir.
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Seda Kaya Ösen (İzmir): Uluslararası ilişkiler uzmanı ve turizmci iş kadını. Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve TÜGİAD İzmir Şubesi'nde ilk kadın başkan olarak görev yaptı. İzmir'in ekonomik kalkınması, dış ticaret potansiyeli ve turizm politikaları üzerine çalışır.
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Servet Mullaoğlu (Hatay): Hukukçu ve avukat. Hatay Barosu'nda aktif görev aldı, İl Başkanlığı yaptı. 6 Şubat depremi sonrasında Hatay halkının mülkiyet hakları, hukuki yardımları ve kentin demografik yapısı ile tarihi mirasının korunması için mücadele etmektedir.
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Seyit Torun (Ordu): İktisatçı ve sanayici. Ordu'da uzun yıllar başarılı bir Belediye Başkanlığı dönemi geçirdi. Ardından partinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığını yürüterek Türkiye genelindeki yerel seçim stratejilerini ve belediyelerin çalışmalarını koordine etti.
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Sibel Suiçmez (Trabzon): Hukukçu ve insan hakları savunucusu avukat. Trabzon Barosu'nun ilk kadın başkanı oldu. Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcılığı yaptı. Kadın hakları, çocuk hakları ve Karadeniz bölgesindeki çevre hukuku alanlarında ulusal çapta tanınır.
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Suat Özçağdaş (İstanbul): Psikolog ve sosyal girişimci. Kızılay bünyesinde afet yönetimi uzmanlığı yaptı. Türkiye'nin ilk Sosyal İnovasyon Merkezi'ni kurdu. Şu an partinin Milli Eğitim Bakanlığı politikalarından sorumlu gölge bakanıdır.
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Süleyman Bülbül (Aydın): Hukukçu, ceza ve anayasa hukuku uzmanı avukat. Aydın Barosu yönetim kurulu üyeliği yaptı. TBMM Adalet Komisyonu'nda partisi adına yargı paketlerine, hak ihlallerine ve anayasa değişikliklerine karşı muhalefet blokunu koordine etmektedir.
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Süreyya Öneş Derici (İstanbul): Uluslararası ilişkiler uzmanı ve eski üst düzey bürokrat. Devletin dış güvenlik, stratejik analiz ve dış ilişkiler birimlerinde (istihbarat ve diplomasi kadrolarında) uzun yıllar görev yaptıktan sonra parlamentoya girdi; milli güvenlik uzmanıdır.
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Şeref Arpacı (Antalya): Tekstil mühendisi ve sanayici. Denizli ve Antalya bölgelerinde tekstil ihracatı yapan büyük sanayi tesisleri yönetti. Sanayinin enerji maliyetleri, ihracat sorunları, üretim ekonomisi ve istihdam politikaları üzerine yoğunlaşmıştır.
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Tahsin Ocaklı (Rize): İnşaat mühendisi. Karadeniz'deki HES projelerine, doğa katliamlarına ve yayla yolları projelerine karşı yürütülen hukuki ve toplumsal çevre direnişlerinin içinde yer aldı. Bölgenin çay üreticilerinin haklarını savunmaktadır.
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Talat Dinçer (Ardahan): Esnaf lideri. Uzun yıllar Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanlığı yaptı. Türkiye genelindeki küçük esnafın, sanatkarların sicil, kredi, vergi ve sosyal güvenlik sorunlarına en hakim isimlerdendir.
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Talih Özcan (Niğde): Uluslararası ilişkiler uzmanı. Balkan göçmenleri ve muhacir derneklerinin çatı federasyonlarında genel başkanlık yaptı. Dış Türkler, göçmen politikaları, sınırlarımızdaki sığınmacı krizleri ve sınır güvenliği konularında uzmanlığa sahiptir.
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Tekin Bingöl (Ankara): Tıp doktoru ve iş insanı. Partide Genel Sekreterlik, Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı gibi en kritik yönetim makamlarında bulundu. Partinin hafızası niteliğindeki kıdemli kurmay siyasetçilerdendir.
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Turan Taşkın Özer (İstanbul): Hukukçu ve avukat. Beylikdüzü İlçe Başkanlığı döneminde yerel seçim başarılarında ve saha organizasyonlarında stratejik rol oynadı. Hukuk politikaları ve yerel yönetim mevzuatları üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir.
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Türkan Elçi (Diyarbakır): Hukukçu, edebiyatçı ve eski Türkçe öğretmeni. Suikasta kurban giden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin eşidir. Tahir Elçi İnsan Hakları Vakfı'nı kurarak cezasızlık kültürü, kadın/çocuk hakları ve insan hakları ihlalleriyle mücadele etti.
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Uğur Bayraktutan (Artvin): Hukukçu ve avukat. Artvin Baro Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticiliği yaptı. TBMM'de KİT Komisyonu üyeliği ve Meclis İdare Amirliği görevlerinde bulunmuş, iç tüzük ve parlamenter hukuka oldukça hakim bir isimdir.
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Ulaş Karasu (Sivas): İnşaat mühendisi. Sivas İl Başkanlığı yaptı. Parlamentoda ulaştırma, demiryolları, köprüler, otoyollar ve altyapı projelerindeki kamu zararlarını, ihale usulsüzlüklerini ortaya çıkaran Ulaştırma Bakanlığı gölge bakanıdır.
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Umut Akdoğan (Ankara): Hukukçu, avukat ve yazar. Gençlik kollarından yetişti, parti meclisi üyeliği yaptı. Adalet sistemi, genç işsizliği, anayasal haklar ve medya hukuku alanlarında yayınlanmış çalışmaları ve makaleleri bulunmaktadır.
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Utku Çakırözer (Eskişehir): Gazeteci, yazar ve dış politika uzmanı. Los Angeles Times, Akşam ve Cumhuriyet gazetelerinde Ankara temsilciliği ve genel yayın yönetmenliği yaptı. TBMM'de basın özgürlüğü ve gazeteci hakları raporlarını hazırlayan ana isimdir.
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Ümit Özlale (İzmir): Ekonomist ve Profesör Doktor. Harvard Üniversitesi'nde akademik çalışmalar yaptı, TCMB'de danışmanlık yürüttü. Kalkınma ekonomisi, endüstriyel dönüşüm, bütçe politikaları ve makroekonomik istikrar politikaları uzmanıdır.
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Veli Ağbaba (Malatya): İş insanı ve iktisatçı. Malatya İl Başkanlığı'nın ardından uzun yıllar Esnaf ve İşçi Sendikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı. Cezaevi İnceleme Komisyonu çalışmalarıyla hak ihlallerini raporlayan, sahada aktif bir siyasetçidir.
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Yaşar Tüzün (Bilecik): İş insanı. 25 yaşında Bilecik Belediye Başkanı seçilerek Türkiye'nin en genç belediye başkanlarından biri oldu. TBMM Başkanvekilliği ve İçişleri Komisyonu üyelikleri yapmış, yerel yönetimler mevzuatının kurmaylarındandır.
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Yunus Emre (İstanbul): Siyaset bilimci doçent doktor. Örgütün çeşitli kademelerinde yetiştikten sonra dış ilişkiler alanında akademik kitaplar yazdı. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyeliği ve gölge dışişleri bakan yardımcılığı yapmaktadır.
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Yüksel Taşkın (İzmir): Sosyolog ve Siyaset Bilimi Profesörü. Sosyal demokrasi, Türkiye'de sağ siyaset, cemaatler ve entelektüel tarih üzerine akademik kitapları bulunmaktadır. Partinin Sosyal Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.
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Zeynel Emre (İstanbul): Hukukçu ve avukat. İstanbul İl Sekreterliği görevinde bulundu. TBMM Anayasa Komisyonu ve Adalet Komisyonu üyelikleri yaptı; parti içi hukuk kurullarında, tüzük çalışmalarında ve seçim güvenliği organizasyonlarında başat rol oynar.