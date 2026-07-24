Uğur Bayraktutan (Artvin): Hukukçu ve avukat. Artvin Baro Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticiliği yaptı. TBMM'de KİT Komisyonu üyeliği ve Meclis İdare Amirliği görevlerinde bulunmuş, iç tüzük ve parlamenter hukuka oldukça hakim bir isimdir.