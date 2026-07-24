Türkiye'nin otomotiv üretiminin önemli bölümünü karşılayan Bursa'da, yaz dönemi planlı bakım ve yıllık izin programları kapsamında üç büyük fabrikada üretim geçici olarak durdurulacak.

İlk olarak TOFAŞ, 24 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında üretime ara vereceğini duyurdu. Fabrikada bu süreçte yıllık izin uygulamasıyla birlikte bakım ve revizyon çalışmaları gerçekleştirilecek. Üretimin 17 Ağustos'ta yeniden başlaması planlanıyor.

Bosch Fren Sistemleri de yıllık izin ve periyodik bakım çalışmaları nedeniyle 27 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında üretime ara vereceğini açıkladı. Şirket, üretimin 10 Ağustos'ta yeniden başlayacağını bildirdi.

Son olarak Oyak Renault da çalışanlarına yaptığı bilgilendirmeyle 25 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında üretimin duracağını duyurdu. Fabrika yönetimi, bu dönemde üretim hatlarında planlı revizyon çalışmalarının gerçekleştirileceğini, üretimin ise 20 Ağustos Perşembe günü saat 23.00 itibarıyla yeniden başlayacağını açıkladı.

Her yıl yaz döneminde uygulanan planlı üretim duruşları kapsamında çalışanlar yıllık izinlerini kullanırken, fabrikalarda bakım, modernizasyon ve yeni üretim dönemine hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Yetkililer, söz konusu uygulamanın olağan üretim planlamasının bir parçası olduğunu belirtiyor.