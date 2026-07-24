Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden ayrılan Özgür Özel'in öncülüğünde kurulan YENİ Parti için bugün resmi kuruluş sürecinin tamamlanması bekleniyor.

Program kapsamında saat 10.00'da Özgür Özel'in sosyal medya hesabından yayımlanacak videoyla yeni döneme ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. Ardından Gül Çiftçi ve Murat Emir'in İçişleri Bakanlığı'na giderek partinin kuruluş dilekçesini teslim etmesi planlanıyor.

Özel'in daha sonra Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cuma namazı kılması, saat 14.00'te ise Anadolu Kulübü'nde yapılacak Kurucular Kurulu toplantısına başkanlık ederek parti yönetimini belirlemesi bekleniyor.

Siyasi kulislerde ayrıca, olası bir baskın seçim ihtimaline karşı Değişim Partisi adıyla ikinci bir siyasi oluşumun da yedek parti olarak kurulacağı iddiaları konuşuluyor. Bu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.