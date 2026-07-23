Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Borussia Dortmund'un Gineli golcüsü Serhou Guirassy'yi kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdığı öne sürüldü.

İddialara göre sarı-lacivertli yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek amacıyla Guirassy transferine öncelik verdi. Kulüp yönetiminin, transferin mali şartları üzerinde Alman ekibiyle görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.

Forvet takviyesi öncelikli hedef

Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında santrfor bölgesine üst düzey bir takviye yapılmasının öncelikler arasında yer aldığı ifade ediliyor. Transfer çalışmalarının bu doğrultuda şekillendiği, kadroda yer açılması için bazı futbolcularla yolların ayrılmasının da gündemde olduğu ileri sürülüyor.

Sarı-lacivertli ekibin olası oyuncu satışlarından elde edilecek gelirle transfer bütçesini oluşturmayı planladığı iddialar arasında yer alıyor.

Guirassy istatistikleriyle dikkat çekiyor

Son yıllarda Avrupa'da sergilediği performansla adından söz ettiren Serhou Guirassy, Borussia Dortmund formasıyla attığı goller ve yaptığı asistlerle takımının önemli hücum silahlarından biri oldu.

Gineli golcü, Bundesliga'daki etkili performansının yanı sıra Gine Milli Takımı'nda da gol yollarındaki başarısıyla dikkat çekiyor.

Transferin gerçekleşmesi halinde Guirassy'nin, Fenerbahçe'nin hem Süper Lig hem de Avrupa kupalarındaki hücum gücüne önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Öte yandan sarı-lacivertli taraftarlar da sosyal medyada transfer iddialarını yakından takip ederken, kulüpten ve futbolcunun cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.