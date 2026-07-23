Pursaklar Belediyesi, ilçe merkezinde uzun yıllar belediye hizmet binası, kaymakamlık ve son olarak kütüphane olarak kullanılan yapının yıkım çalışmalarını başlattı. Depreme karşı risk taşıdığı belirtilen binanın kaldırılmasıyla birlikte bölge, kapsamlı bir şehircilik projesiyle yeniden düzenlenecek.

Hazırlanan proje kapsamında alanın altına modern bir yeraltı otoparkı inşa edilirken, üst bölüm ise vatandaşların buluşabileceği, dinlenebileceği ve çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği geniş bir kent meydanı olarak hizmet verecek. Böylece hem ilçedeki otopark ihtiyacına çözüm sunulması hem de sosyal yaşamın desteklenmesi amaçlanıyor.

Başkan Çetin: "Pursaklar'a beşinci meydanı kazandırıyoruz"

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, projeyle ilçeye yeni bir yaşam alanı kazandıracaklarını belirterek, daha önce hayata geçirilen meydan projelerine bir yenisini eklediklerini söyledi.

Vatandaşların görüşlerini aldıklarını ve en yoğun talebin otopark yönünde olduğunu ifade eden Çetin, bu doğrultuda hem otopark sorununu çözecek hem de ilçeye estetik değer katacak çok amaçlı bir meydan tasarladıklarını dile getirdi.

Saat kulesi çevresi yeni görünümüne kavuşacak

Projenin dikkat çeken bölümlerinden biri de saat kulesi çevresinde oluşturulacak peyzaj alanı olacak. Antik şehirlerin mimarisinden ilham alınarak tasarlanacak dekoratif süs havuzları ve çevre düzenlemeleriyle meydanın görsel kimliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Pursaklar Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ilçenin merkezinde hem ulaşımı rahatlatacak hem de sosyal yaşamı canlandıracak yeni bir cazibe noktası oluşturmayı planlıyor.