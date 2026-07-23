ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington ile Riyad arasında imzalanan sivil nükleer iş birliği anlaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, ABD Enerji Bakanlığı ile Suudi Arabistan arasında imzalanan ve kamuoyunda "123 Anlaşması" olarak bilinen anlaşmanın, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini içermediğini belirtti.

Anlaşmanın onay sürecinin Suudi Arabistan'ın İbrahim Anlaşmaları'na katılımına bağlı olduğunu ifade eden Trump, Riyad yönetiminin söz konusu anlaşmalara dahil olması halinde sürecin ilerleyeceğini söyledi.

Trump ayrıca ABD'nin, zenginleştirme faaliyetlerini içermeyen sivil nükleer enerji projelerine karşı olmadığını da vurguladı.