Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan binlerce aşçı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında Yardımcı Hizmetler Sınıfı'nda (YHS) istihdam edilmeye devam ederken, mesleklerinin niteliği ve aldıkları eğitim dikkate alındığında Teknik Hizmetler Sınıfı'nda yer almaları gerektiğini savunuyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Kamu Aşçılar Derneği tarafından dile getirilen taleplerde, özellikle aşçılık eğitimi alarak teknisyen veya tekniker unvanı kazanan personelin mevcut kadro yapısı nedeniyle hak kaybı yaşadığı ifade ediliyor.

"MESLEĞİMİZ SADECE YEMEK YAPMAKTAN İBARET DEĞİL"

Aşçılar, görevlerinin yalnızca yemek hazırlamak olmadığını, insan sağlığını doğrudan ilgilendiren önemli bir kamu hizmeti yürüttüklerini belirtiyor. Hastanelerden ceza infaz kurumlarına, askeri birliklerden öğrenci yurtlarına, kamu misafirhanelerinden sosyal tesislere kadar birçok alanda görev yapan aşçılar; gıda güvenliği, hijyen, beslenme, üretim planlaması ve mutfak yönetimi gibi teknik bilgi gerektiren alanlarda hizmet veriyor.

Meslek temsilcileri, aşçılığın yalnızca el becerisine değil; kimya, beslenme, hijyen, gıda güvenliği ve üretim teknolojileri gibi birçok alanda eğitim gerektiren teknik bir meslek olduğuna dikkat çekiyor.

3795 SAYILI KANUN HATIRLATILIYOR

Aşçıların dayanak gösterdiği en önemli düzenlemelerden biri ise 3795 sayılı "Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun" oluyor. Söz konusu kanunda yapılan değişikliklerle aşçılık bölümü mezunlarının teknisyen ve ön lisans mezunlarının tekniker unvanını kullanabildiği belirtilirken, kamudaki kadro yapısının buna uygun şekilde güncellenmediği ifade ediliyor. Bu nedenle eğitim sonunda kazanılan teknik unvanların uygulamada karşılığını bulamadığı ve personelin hâlen Yardımcı Hizmetler Sınıfı kadrolarında görev yapmaya devam ettiği dile getiriliyor.

Kamu Aşçılar Derneği, Yükseköğretim Kurulu'nun aşçılık programı mezunlarının tekniker unvanını kullanabileceğine ilişkin kararlarını da taleplerinin hukuki dayanaklarından biri olarak gösteriyor. Dernek yetkilileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Teknik Hizmetler Sınıfı'nı düzenleyen hükümlerinde tekniker ve teknisyen unvanlarına yer verildiğini, aşçılık mezunlarının da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

"110 BİN KİŞİ KENDİNİ ÜVEY EVLAT GİBİ HİSSEDİYOR"

Kamu Aşçıları Derneği Başkanı Serkan Çetinöz, Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının uzun yıllardır çözüm beklediğini söyledi. Çetinöz, yaklaşık 110 bin kişinin kendisini kamunun "üvey evladı" gibi hissettiğini belirtti.

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