Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Hatay’ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yavaş, paylaşımında Hatay’ın bağımsızlık mücadelesine ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e vurgu yaptı. Hatay’ın ana vatana katılışının gurur verici bir gün olduğunu belirten Yavaş, Atatürk’ün emanetine sahip çıkma mesajı verdi.

Yavaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Esaret zincirini bağımsızlık aşkıyla kıran Hatay'ın ana vatana katılmasının üzerinden 87 yıl geçti. Hatay’ın ‘Yaşa Var Ol Atatürk’ nidalarıyla anavatana kavuştuğu bu gurur gününde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sadakatle sahip çıkıyoruz. Aynı inançla, aynı kararlılıkla: Türk milletinin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz.”