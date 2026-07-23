Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemenin de yer aldığı "Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" görüşüldü.

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan Genel Kurul'da yapılan görüşmelerin ardından teklifin ilk 7 maddesi kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemeler arasında en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesine ilişkin madde de yer alıyor.

Memur atamalarında kıdem şartı değişiyor

Teklif kapsamında Devlet Memurları Kanunu'nda da değişiklik yapılması öngörülüyor. Düzenlemeyle kamu yönetimindeki hiyerarşik yapının ve unvan birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Buna göre, memur statüsündeki daire başkanı ve dengi idareci kadrolarına atanabilmek için aranan kıdem şartının 5 yıldan 10 yıla çıkarılması planlanıyor.

Sinema sektörüne yeni destek düzenlemesi

Kabul edilen maddelerle birlikte sinema sektörüne yönelik destek mekanizmalarında da değişikliğe gidiliyor.

Kurul ve komisyonlar tarafından uygun görülen sinema sektörü desteklerinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı döner sermaye kullanım alanına dahil edilmesi amaçlanıyor. Böylece desteklerin yalnızca genel bütçe kaynaklarına bağlı kalmaması ve Türk sinemasının ulusal ve uluslararası alanda güçlendirilmesi hedefleniyor.

Ayrıca medya hizmet sağlayıcıları ve internet platform işletmecilerinden sinema sektörü için alınan yüzde 2'lik payındoğrudan bakanlık geliri olarak kaydedilmesi düzenleniyor.

Turizm sektörüne prim desteği geliyor

Teklifte turizm sektörünü desteklemeye yönelik düzenleme de bulunuyor.

Komşu ülkelerde yaşanan siyasi gelişmeler, çatışmalar ve güvenlik riskleri nedeniyle turizm tesislerindeki doluluk oranları ile maliyet baskıları dikkate alınarak, 2026 yılı Mayıs-Aralık döneminde sigortalı prim gün sayısı üzerinden destek sağlanması planlanıyor.

Düzenlemeye göre, günlük 116,67 lira, toplamda ise yaklaşık 3 bin 500 lira prim desteği verilmesi öngörülüyor.

Aday sürücü belgelerinde yeni iptal şartları

Teklif kapsamında Karayolları Trafik Kanunu'nda da değişiklik yapılacak.

Buna göre aday sürücü belgelerinin iptal şartları yasal düzenleme ile açık şekilde belirlenecek. Aday sürücü belgeleri;

75 ceza puanının aşılması,

0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanılması,

Belirli trafik ihlallerinin 3 kez tekrarlanması

durumlarında iptal edilebilecek.

Ayrıca trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan drift yapma ve makas atma gibi ihlaller de aday sürücü belgesinin iptal nedenleri arasına alınacak.

Sivil havacılık düzenlemesi genişletiliyor

Teklifte Türk Sivil Havacılık Kanunu'nun 42'nci maddesinde de değişiklik yapılması öngörülüyor.

Düzenlemeyle Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması'na tam uyum sağlanması hedefleniyor. Arama-kurtarma hizmetleriyle sınırlı olan mevcut kapsam genişletilerek; tehlike altındaki, kazaya uğramış veya uçak kaçırma, bomba ihbarı gibi durumlarla karşılaşan hava araçları, uçuş ekipleri ve yolcular için gerekli tüm acil yardım hizmetlerinin sağlanması amaçlanıyor.

TBMM Genel Kurulu kapandı

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 23 Temmuz Perşembe günüyeniden toplanmak üzere kapattı. Kanun teklifinin kalan maddeleri Genel Kurul'da görüşülmeye devam edecek.