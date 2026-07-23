Başakşehir FK, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında sahasında Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Nuri Şahin, daha farklı bir skorla rövanşa gitmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şahin, "Bizim açımızdan üzüntülü bir sonuç oldu. Daha net bir skorla deplasmana gitmek istiyorduk. Önümüzde hâlâ bir 90 dakika var ve turu geçeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İlk 15 dakikada istediğimiz oyunu oynayamadık"

Sezonun ilk resmi maçına istedikleri başlangıcı yapamadıklarını belirten genç teknik adam, ilk bölümde dağınık bir görüntü sergilediklerini dile getirdi.

Oyunun ilerleyen dakikalarında kontrolü ele aldıklarını ifade eden Şahin, yedikleri golün bireysel hatalardan kaynaklandığını belirterek, "Çok gereksiz bir gol yedik. Sonrasında birçok fırsat yakaladık ancak değerlendiremedik. Avrupa kupalarında bu tür maçlar kolay olmuyor." dedi.

"Haftaya çok daha hazır olacağız"

Başakşehir'in çok sayıda gol pozisyonu üreten bir takım olduğunu vurgulayan Nuri Şahin, sezonun henüz başında olmaları nedeniyle bazı oyuncuların fiziksel olarak tam hazır olmadığını söyledi.

"Pozisyona girmek bizim için önemli ve bunu başardık. Goller de gelecektir. Oyuncularımızın konsantrasyonu ve son vuruş kalitesi önümüzdeki hafta daha iyi olacaktır. Haftaya çok daha diri bir takım izleyeceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"İlk yarı kötüydük, ikinci yarı oyunu kontrol ettik"

Maçın ilk yarısındaki performanstan memnun olmadığını dile getiren Şahin, ikinci yarıda ise takımının daha doğru oynadığını belirtti.

Rakiplerinin savunmada bekleyip kontra ataklarla etkili olmaya çalışacağını önceden bildiklerini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, rövanş maçının suni çimde oynanacak olmasının da önemli bir detay olduğuna dikkat çekti.

"İkinci yarıda topu daha hızlı kazandık ve rakibe fazla geçiş fırsatı vermedik. Ancak rövanşta zemine uyum konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Rakibimiz bu sahaya alışkın." değerlendirmesinde bulundu.

Nuri Şahin'den Emin Bayram'a övgü

Karşılaşmada Başakşehir formasıyla ilk maçına çıkan ve gol atan yeni transfer Emin Bayram'a da ayrı bir parantez açan Nuri Şahin, oyuncunun beklentileri karşıladığını söyledi.

"Emin bugün yalnızca attığı golle değil, genel performansıyla da ne kadar doğru bir transfer yaptığımızı gösterdi. Başakşehir'de son yıllarda stoperlerden çok fazla gol gelmiyordu. İlk maçında bunu başarması sevindirici. Hem kulübümüz hem de Türk futbolu adına önemli bir oyuncu kazandığımızı düşünüyorum." dedi.