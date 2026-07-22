Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan Şeker,'Havacılık endüstrisinin en önemli buluşma merkezlerinden biri olan Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda hedeflerimiz doğrultusunda görüşmeler gerçekleştirdik ve paydaşlarımızla bir araya geldik. Fuar kapsamında bizim için büyük önem arz eden 3 anlaşma imzaladık. Simülatör alanında en önemli paydaşlarımızdan biri olan millî markamız HAVELSAN'la 8 Tam Uçuş Simülatörü ve 4 Uçuş Eğitim Cihazı için sözleşme imzalarken, bir diğer paydaşımız Canadian Aviation Electronics ile de 2'si opsiyonel 7 adet Tam Uçuş Simülatörü ve 2 adet Uçuş Eğitim Cihazı için anlaştık. Böylece, büyüyen filomuzla birlikte artan pilot ihtiyacımızı karşılamak amacıyla eğitim altyapımızı daha da güçlendirmek için önemli adımlar attık. Dar ve geniş gövde farklı uçak tiplerini kapsayan bu siparişlerimizle birlikte eğitim altyapımızı ve hizmet kalitemizi daha da artıracağız. Bir diğer imzayı ise sürdürülebilir havacılık yakıtlarının üretim kapasitesini artırmak ve havacılık sektörünün karbon azaltım hedeflerini desteklemek amacıyla oluşturulan SAFFA Fonu'na katılmak için attık. Uzun vadeli büyüme stratejimiz, sürdürülebilirlik odaklı hedeflerimiz ve tedarik zinciri güvenliği vizyonumuzla küresel havacılığın geleceğine ve dönüşümüne yatırımlarımızı daha da geliştireceğiz. 2033 yılı hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya, yerli ve uluslararası paydaşlarımızla birlikte ortaklığımıza, ülkemize ve sektörümüze katkı sunmaya devam edeceğiz' diye ifade etti.
THY'den Farnborough'da 3 Büyük Anlaşma: Havacılıkta Geleceğe Yatırım!
TÜRK Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nı değerlendirerek, hedefler doğrultusunda kendileri için büyük önem arz eden 3 büyük anlaşma yaptıklarını açıkladı.
Kaynak: DHA
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