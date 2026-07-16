Ekonomiye ilişkin yapılan dikkat çekici bir paylaşımda, son dönemde uygulanan sıkı para politikalarının esnaf üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yapıldı. Paylaşımda, ekonomik koşulların her geçen gün ağırlaştığı belirtilerek, "Gelen gideni arattı, uygulanan sıkı para politikası esnafı bitirdi. Fatura yine esnafa, vatandaşa kesildi" ifadeleri kullanıldı.

"Faizsiz yapılandırma ve sicil affı şart"

Paylaşımda, ekonomik çıkmazdan kurtulabilmek için hükümete yönelik çözüm önerileri de sıralandı. Kamuya olan borçların faizsiz şekilde yeniden yapılandırılması gerektiği belirtilirken, esnafa mali açıdan rahatlama sağlayacak matrah artırımı düzenlemesi ve ticari hayata yeniden güçlü bir başlangıç yapılabilmesi için sicil affının hayata geçirilmesi istendi.

"YapılandırFaizHaram" etiketiyle çağrı

Sosyal medya paylaşımında, #YapılandırFaizHaram etiketi kullanılarak talepler kamuoyuna duyuruldu. Esnafın artan maliyetler, yüksek finansman giderleri ve borç yükü altında faaliyetlerini sürdürmekte zorlandığı belirtilirken, kapsamlı bir yapılandırma paketinin ekonomik hareketliliğe katkı sağlayacağı ifade edildi.