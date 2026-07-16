Türkiye'nin dünya fındık üretimindeki lider konumunu koruduğu Karadeniz'de, 2026 hasat sezonu öncesi mevsimlik tarım işçilerinin günlük yevmiyesi 1.750 TL'ye yükseldi. Belirlenen yeni ücret, hem üreticilerin hem de hasat döneminde bölgeye gelecek binlerce tarım işçisinin gündeminde ilk sıraya yerleşti.

Fındık toplama sezonunun yaklaşmasıyla birlikte açıklanan yeni yevmiye, geçen yıla göre önemli bir artışa işaret ederken, işçilik maliyetlerinin üretim giderleri içindeki payını da artırdı.

Üreticiyi maliyet, işçiyi geçim derdi düşündürüyor

Fındık üreticileri, gübre, ilaç, nakliye ve bakım giderlerinin ardından işçilik maliyetlerindeki yükselişin hasat masraflarını ciddi ölçüde artıracağını ifade ediyor. Özellikle geniş bahçelere sahip üreticiler için işçi maliyetinin sezon bütçesinde önemli bir kalem oluşturması bekleniyor.

Mevsimlik tarım işçileri ise belirlenen 1.750 TL'lik günlük ücretin yüksek görünmesine rağmen, artan gıda, ulaşım ve barınma giderleri nedeniyle alım gücünün sınırlı kaldığını dile getiriyor.

Binlerce aile Karadeniz'e gelecek

Her yıl Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden binlerce mevsimlik tarım işçisi, fındık hasadı için Ordu, Giresun, Samsun, Sakarya, Düzce ve Trabzon gibi üretim merkezlerine gidiyor. Ağustos ayında başlayacak hasat döneminde on binlerce işçinin bahçelerde mesai yapması bekleniyor.

Yeni yevmiye tarifesiyle birlikte hem üreticiler hem de işçiler, sezonun verimli ve bereketli geçmesini umut ediyor. Fındıkta rekolte, alım fiyatları ve ihracat performansı kadar işçilik maliyetlerinin de 2026 sezonunun en önemli gündem başlıklarından biri olması bekleniyor.