BMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Faisal Abdullah Al-Henzab'ı Meclis'teki makamında kabul etti.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kurtulmuş, görüşmede hayatını kaybeden eski Katar Emiri Hamed bin Halife Al Sani için taziyelerini ileterek Büyükelçi Al-Henzab'a başsağlığı diledi. Merhum Al Sani'nin Katar'ın uluslararası alanda tanınan bir ülke haline gelmesinde önemli rol oynadığını belirten Kurtulmuş, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin güçlenmesine de büyük katkı sağladığını ifade etti. Ayrıca Al Sani'nin Filistin davasına verdiği desteğin unutulmayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da taziye ziyaretinde bulunmak üzere Katar'a gittiğini hatırlatan Kurtulmuş, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani başta olmak üzere merhum Baba Emir'in ailesi ve Katar halkına başsağlığı dileklerinin iletildiğini söyledi.

Bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı

Görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerinin yanı sıra parlamentolar arası iş birliği, Basra Körfezi'ndeki son gelişmeler ve İsrail'in bölge politikaları da değerlendirildi.

Kurtulmuş, ABD/İsrail-İran savaşı sonrasında Körfez'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, bölgede kalıcı barışı engelleyen girişimlere dikkat çekti. İsrail'in bölge ülkelerine yönelik tutumuna karşı İslam ülkeleri ile bölge devletlerinin ortak hareket etmesi ve gelişmeleri dikkatle izlemesi gerektiğini ifade etti.