ASELSAN'dan yapılan açıklamada, 'ASELSAN, sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çevresel çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu önemli başarı ASELSAN'ın su kaynaklarının etkin kullanımı, kayıp ve kaçakların azaltılması, su verimliliğini artıran teknolojilerin hayata geçirilmesi ve sürdürülebilir su yönetimi alanında uzun yıllardır kararlılıkla yürüttüğü çalışmaların önemli bir göstergesi. Su verimliliği kapsamında hayata geçirilen uygulamalar sayesinde, su tasarrufuna yönelik çok sayıda proje devreye alındı. Sulama sistemlerinde kullanılan yeni sensör ve akıllı uygulamalar ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlandı. Su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimini destekleyen altyapılar geliştirildi. Çevresel sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda sürekli iyileştirme anlayışıyla ASELSAN'ın çalışmalarını güçlendirildi. ASELSAN yalnızca savunma teknolojilerinde değil, sürdürülebilirlik alanında da örnek uygulamalar geliştirmeye devam ediyor' denildi.

Kaynak: DHA