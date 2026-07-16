AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti TBMM Grubu tarafından hazırlanan Çocuk Koruma Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Toy, kanun teklifiyle çocukların korunmasına yönelik önemli düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti.

Toy, açıklamasında, "Çocuklarımızı koruyan, caydırıcılığı güçlendiren, kamu vicdanını gözeten ve çocuk odaklı adalet sistemimizi daha da güçlendirecek çalışmalara devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanun teklifi kapsamında çocukların suça sürüklenmesinin önlenmesi, suç mağduru çocukların daha etkin korunması, suça karışan çocukların rehabilitasyon süreçlerinin güçlendirilmesi ve yeniden topluma kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Toy, çocukların suç örgütleri tarafından istismar edilmesinin engellenmesine yönelik düzenlemelerin de yer aldığını aktardı.

Teklifte ayrıca ağır suçlarda caydırıcılığın artırılmasının, çocukların üstün yararının gözetilmesinin ve kamu düzeni ile toplumun adalet ve güvenlik beklentisi arasında sürdürülebilir bir denge kurulmasının amaçlandığını ifade eden Toy, "Çocuk Koruma Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.