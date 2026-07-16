Topluma sürdürülebilir ve sağlıklı bir yaşam anlayışı kazandırmayı hedefleyen Sağlıklı Yaşam Vakfı, "Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü"nü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ithaf ettiğini duyurdu.

Vakıftan yapılan açıklamada, bireylerin ve toplumun daha sağlıklı, mutlu ve barış içinde yaşamasını amaçlayan çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda kadınlar, engelliler ve toplumun tüm kesimlerine yönelik sağlıklı yaşam projeleri geliştirildiği, araştırmalar yapıldığı, köy projeleri ile spor ve çevre odaklı programların hayata geçirildiği ifade edildi.

Açıklamada, vakfın en önemli projeleri arasında "Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü" projelerinin yer aldığı belirtilirken, her bireyin sağlıklı bir yaşam hakkına sahip olduğu anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

Vakıf, bu hedefler doğrultusunda toplum sağlığına ve barış kültürüne katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşları onurlandırmak amacıyla "Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü"nü oluşturdu.

Ödülün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün toplum sağlığına verdiği önem ve "Yurtta sulh, cihanda sulh" ilkesi doğrultusunda ortaya koyduğu barış vizyonu nedeniyle Atatürk'ün aziz hatırasına ithaf edildiği bildirildi.

Vakıf yetkilileri, Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülleri'nin gelecek yıllarda da sürdürüleceğini, sağlık ve barış alanlarında topluma değer katan kişi, kurum ve kuruluşlara verilmeye devam edileceğini açıkladı.