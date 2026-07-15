Resmi tatil nedeniyle kamu kurumlarının büyük bölümü kapalı olacak olsa da Ankara'da açık alanlar, parklar ve birçok kültürel nokta ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Ailecek ya da arkadaşlarla vakit geçirmek isteyenler için başkentte hem doğayla iç içe hem de tarihi atmosfer sunan birçok alternatif öne çıkıyor.

Ankara Kalesi ve Hamamönü ilk sırada

Ankara'nın simgeleri arasında yer alan Ankara Kalesi, tarihi sokakları ve eşsiz şehir manzarasıyla tatil günlerinin en çok tercih edilen duraklarından biri oluyor. Kalenin eteklerinde bulunan Hamamönü ise restore edilmiş Osmanlı evleri, sanat atölyeleri ve kafeleriyle ziyaretçilerine nostaljik bir atmosfer sunuyor.

Atatürk Orman Çiftliği ve Gençlik Parkı

Doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için Atatürk Orman Çiftliği geniş yeşil alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuklu ailelerin uğrak noktalarından Gençlik Parkı ise yürüyüş yolları, göleti ve dinlenme alanlarıyla gün boyu keyifli vakit geçirme imkanı sağlıyor.

Eymir ve Mogan Gölü doğaseverleri bekliyor

Şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için Eymir Gölü ve Mogan Gölü, bisiklet sürmek, yürüyüş yapmak ya da göl manzarasında dinlenmek isteyenlere ideal bir seçenek sunuyor. Özellikle sabah saatlerinde serin havanın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar bu bölgeleri tercih ediyor.

Müzeler ve kültürel duraklar ilgi görüyor

Anıtkabir, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Rahmi M. Koç Müzesi Ankara ve Cumhuriyet Müzesi gibi kültürel noktalar da resmi tatilde ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği mekanlar arasında yer alıyor. Ziyaret öncesinde müzelerin çalışma saatlerinin kontrol edilmesi öneriliyor.

Şehrin seyir noktalarında gün batımı keyfi

Atakule çevresi, Kuğulu Park, Seğmenler Parkı ve 50. Yıl Parkı da Ankara'nın en çok ziyaret edilen açık alanları arasında bulunuyor. Özellikle akşam saatlerinde gün batımını izlemek isteyenler için bu noktalar güzel manzaralar sunuyor.

Tatil gününü planlamadan önce kontrol edin

15 Temmuz resmi tatili nedeniyle bazı müzeler, işletmeler ve sosyal tesislerin çalışma saatlerinde değişiklik yaşanabileceği için vatandaşların gitmeden önce ilgili kurumların güncel duyurularını incelemesi tavsiye ediliyor.

Ankara'da tarihi, kültürü ve doğayı bir arada sunan bu rotalar, 15 Temmuz tatilini şehirden ayrılmadan değerlendirmek isteyenler için birbirinden farklı alternatifler oluşturuyor.