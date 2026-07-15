Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Çankaya Belediyesi soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli hakkında karar verildi. Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile belediyede görevli bazı bürokratların da bulunduğu şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

Suç örgütü, rüşvet ve ihaleye fesat suçlaması

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyon kapsamında şüpheliler hakkında;

Suç örgütü kurma,

Suç örgütüne üye olma,

Rüşvet alma,

Rüşvet verme,

İhaleye fesat karıştırma

suçlamalarıyla işlem yapıldı.

Savcılık tutuklama talep etti

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 şüpheli, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hüseyin Can Güner tutuklandı

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında bulunduğu 24 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.