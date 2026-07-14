CHP Meclis Grup Başkanı Özgür Özel, Ankara Güvenpark'ta oturma eylemi yapan şehit aileleri ile gazilere destek ziyaretinde bulundu. Şehit yakınları ve gazilerle bir araya gelen Özel, talepleri dinledikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel: "Meclis Bu Düzenlemeyi Hızla Geçirebilir"

TBMM'nin kapanış sürecine girdiğini hatırlatan Özel, şehit aileleri ve gazileri ilgilendiren düzenlemelerin siyasi tartışmalardan uzak şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

Geçmiş dönemlerde benzer düzenlemelerin kısa sürede oy birliğiyle kabul edildiğini belirten Özel, er şehit aileleri ve er gazilerin yaşadığı hak kayıplarına dikkat çekti.

"Er Şehit Aileleri ve Gaziler İçin Eşit Hak Talebi"

Özel, terörle mücadelede gazi olan veya şehit düşen erlerin ailelerinin, rütbeli personel ile aynı haklardan yararlanamadığını savundu.

Rütbeli personelin görevde olmadığı dönemde emsallerinin terfi ve maaş artışlarından faydalandığını ifade eden Özel, aynı durumun er statüsündeki şehit ve gaziler için uygulanmadığını belirtti.

Yaklaşık 7 bin 500 kişiyi ilgilendiren düzenlemenin kısa sürede yasalaşabileceğini söyleyen Özel, "Şehitler ve gaziler arasında hak ayrımcılığı sona ermeli" dedi.

"Kanun Teklifi Hazır, Oy Birliğiyle Kabul Edilsin"

Meclis'teki tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Özel, düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin hazır olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

Kanun teklifinin hızla Genel Kurul gündemine alınmasını istedi.

AK Parti'nin de isterse kısa sürede aynı düzenlemeyi hazırlayabileceğini söyledi.

CHP olarak teklif üzerinde söz almadan destek vereceklerini ifade etti.

Düzenlemenin tüm partilerin ortak iradesiyle kabul edilmesi gerektiğini vurguladı.

Protez ve Ortez Sorunlarına da Dikkat Çekti

Sağlıkçı kimliğine de değinen Özel, gazilerin özellikle ortez ve protez temininde yaşadığı sorunları yakından bildiğini belirtti.

Hazırlanan kanun teklifinin yalnızca maaş ve özlük haklarını değil, gazilerin sağlık alanındaki ihtiyaçlarını da kapsaması gerektiğini ifade eden Özel, düzenlemenin TBMM'de oy birliğiyle yasalaştırılması çağrısını yineledi.