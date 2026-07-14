Yesevi Hareketi Ankara İl Başkanlığı'nın Altındağ ilçesindeki tarihi Hamamönü'nde hizmet verecek yeni il başkanlığı binası ile Erol Dok Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; siyaset, bürokrasi, akademi ve sivil toplum dünyasından çok sayıda ismin katıldığı açılışta konuşan Ankara İl Başkanı Miraç Gür, amaçlarının sadece bir dernek çatısı oluşturmak değil, toplumun her kesimine ulaşarak gönüllerde yer edinmek olduğunu ifade etti. Yeni merkezde eğitim, kültür, gençlik, sosyal yardımlaşma ve gönüllülük alanlarında çeşitli faaliyetlerin yürütüleceği belirtildi.

“TOPLUMUN HER KESİMİNE HİTAP EDECEK BİR YAPI OLUŞTURDUK”

Yesevi Hareketi'nin yalnızca bir sivil toplum kuruluşu olmadığını, farklı alanlarda hizmet verecek birçok birimi bünyesinde barındırdığını belirten Miraç Gür, şunları söyledi: "Kütüphanemizin ve dil binamızın açılışını gerçekleştirdik. Yesevi Hareketi Ankara İl Başkanlığı olarak bünyesinde Arama Kurtarma ekibi, Yesevi Yardım, Genç Yesevi, Yesevi Yayınları, dergimiz, Yesevi Sağlık ve Doğal Hayatı Koruma gibi bölümler bulunmaktadır. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımıza hitap edecek bir dernek teşkilatımız oluşmuştur çok şükür."

EROL DOK’UN ADI KÜTÜPHANEDE YAŞATILACAK

Kütüphaneye ismi verilen merhum Erol Dok'un örnek kişiliğine dikkat çeken Gür, onun fikir dünyasına ve 15 Temmuz'daki duruşuna vurgu yaptı. Gür, "Rahmetli Erol Dok abimizin Muhsin Başkan'ın yakın arkadaşı olması, kendisinin okur, yazar, çizer bir insan olması ve bununla beraber 15 Temmuz'un isimsiz kahramanlarından biri olması dolayısıyla kendisi adına bir kütüphane yapmak da nasip oldu." ifadelerini kullandı.

DEVLET PROTOKOLÜ VE SİVİL TOPLUM TEMSİLCİLERİ AÇILIŞTA BULUŞTU

Açılış törenine eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Nevzat Pakdil başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı. Programda ayrıca Bulgaristan Türklerinin önde gelen isimlerinden Ahmet Pehlivan, İçişleri Bakanlığı Müşaviri Birol Dok, Yesevi Hareketi Genel Başkanı Mahmut Cömert ile çeşitli kamu kurumlarının temsilcileri, yazarlar, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.

Programa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miraç Gür, "Açılışımıza Nevzat Pakdil abimiz başta olmak üzere devlet kademesinden birçok büyüklerimiz katıldı. Bununla beraber Bulgaristan Türklerinin liderlerinden Ahmet Pehlivan Beyefendi katıldı. Birçok devlet görevlisi, yazarımız ve mütefekkirimiz orada yer aldı." dedi.

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