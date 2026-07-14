CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, grup toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Partide kal” çağırısına sert bir şekilde yanıt verdi. Özgür Özel “Sayın Kılıçdaroğlu! Çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum! İkimiz yarışalım 2 milyon üyeyle! %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum!" dedi.

Özür Özel konuşmasının büyük bölümünde hafta içi çeşitli illerde yaptığı toplantılar hakkında bilgi verdi.

AKP ve Milli Eğit Bakanı Yusuf Tekin’i ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in gözaltına alınmasını eleştirdi.

Özgür Özel “Gözümüz kulağımız mahkemede olsun” dedi

Kemal Kılıçdaroğlu’nun TV-100’deki yaptığı “Partide kal” çağrısına yanıt veren Özgür Özel “Şimdi, şimdi şunu bir görelim. Bir yandan da 'Efendim, yeni parti kurulur mu? Efendim kurulmasın, nereye gidiyorsunuz, niye gidiyorsunuz?' anlayamadım.

Kimse yeni parti kurmanın meraklısı değil de, değil de yeni partiyi sokakta iktidar yürüyüşümüzü kesip, partiyi baraj altına çekip umudunu tükettiğin emekli soruyor yeni partiyi. Böyle soruyor, böyle. Kolumu çimdikliyor 'yeni parti' diye.

“YENİ PARTİYİ NASIRLI ELLER İSTİYOR”

Yeni partiyi, nasırlı elleriyle kiraz toplayan teyzem soruyor. Sanayide bütün gün çalışan kalfa soruyor. Yeni partiyi, 'Alın terimin karşılığını alırsam sosyal demokratların iktidarında alırım, sendikaya kavuşurum, yarın öbür gün daha iyi çalışırım' diyenler arıyor.

Yeni partiyi 'Bu ülkenin artık bu ülkede yaşayamayacağım, dünyanın başka bir tarafına gideceğim' diyen gençler soruyor yeni partiyi. Ondan sonra diyor ki 'Anlamadım, niye yeni parti diyorsun?' diye konuştu

Özgür Özel Konuşmasının son bölümünde şunları söyledi

“MİLLETİN UMUDU YENİ PARTİDE”

Hem, hem seçilmeden geleceksin, AK Parti yargısıyla atanacaksın, 6 yıl öncesine kendini, 6 yıl öncesinden bugüne olmayan mazbatanla ışınlatacaksın; eline verilen delege ki 500 tanesi o seçimde oyu bana değil, sana vermiş. Ya insan bundan bir şey anlar ya. O seçimde "iradesi sakatlandı" dediğin seçimde sana oy veren 500 delege imza vermiş 'Gel, kurultayı yenileyelim' diye, ona yok.

Bu kurultayda 1333 delege, tarihin en yüksek oyuyla oyunu kaybetmemeye yemin etmiş, kazanan CHP'nin iktidar yürüyüşüne vermiş; 'Ben kurultay yapmayacağım. Yaparsam Eylül'de başlayacak, Nisan'a kadar sallayacağım. Erken seçim olursa AK Parti'ye böyle yakalanacağım. Bütün umutları kaybettireceğim. Ondan sonra 'Ya niye yeni parti, niye konuşuluyor, hiç anlamıyorum.' Millet anlıyor niye konuşuluyor. Milletin umudunu burada tüketirsen, millet umudu yeni partide arıyor!

"YÜZDE 90'IN ALTINDA OY ALIRSAM SİYASETİ BIRAKIRIM “

Ömrüm boyunca, kendimden önce görev yapan genel başkanlarla konuşurken düğmem açık konuşmadım. Adlarını alıp bir kere kötü kelime söylemedim. 'Benden önceki genel başkan demediğini bırakmadı; olsun, o beni eleştirir, onun hukuku bana emanet' dedim.

Şimdi buradan söylüyorum: 2023'te yapılmış seçim için, 2025'te seçilmiş il başkanlarını görevden alıyorsunuz. 60 tanesi sizin döneminizin il başkanı. Niçin seçilmiş CHP'ye saygı duyuyorsun, atanmış benle yürümüyorsun diye bu partinin evlatlarını kıyıyorsunuz, partiden atıyorsunuz? En sonunda da dönüp dolaşıp, 'Öyle yapamam, böyle yapamam' diyorsunuz.

Giderken 1 milyon 250 bin üye vardı, 2 milyona çıkardık Allah'a şükür. Etmeyin, istifa dediniz; maalesef 50 bini istifa etmiş, 1 milyon 950 bin üyemiz var.

TARİHİ ÇAĞRI

Ve görüyorum ki, 'Ben aday olmam, hiç olmadım, aday gösterilirsem olabilir' falan lafları yeniden geri gelmiş. Tam zamanı! İlk kez, Sayın Kılıçdaroğlu, size bu kürsüden, bu kürsüde siz görev yaptınız, konuştunuz; ben orada oturdum, orada oturdum, burada oturdum. Alay ediyorlar benle, 'Aday oldunuz, ben burada gözyaşı döktüm.'

Bu kürsüden, ama bu kürsünün ilk sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, son sahibi ne benim ne sensin! Madem ki partilisin, mademki bölünmek istemezsin, mademki 'Bölünme olursa AK Parti'ye yarayacak' diye sanki bölebilecekmiş gibi konuşursun; buradan açıkça söylüyorum, açık açık! İster 1 milyon 950 bin üyemizle, istifa edenleri geri çağıralım 2 milyon üyemizle, ister son bıraktığın 1 milyon 200 bin üyemizle; ikimiz, tüm üyelerle genel başkanlık yarışına girelim, kaybeden CHP'yi salsın! CHP'yi salsın! Kaybeden siyaseti bıraksın!

Sayın Kılıçdaroğlu! Çağrı yapıyorsun ya, çağrı yapıyorum! İkimiz yarışalım 2 milyon üyeyle! %90'ın altında oy alırsam siyaseti bırakıyorum!"