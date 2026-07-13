CHP'nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis'te kurmayları ile bir araya geldi.

Özgür Özel yönetiminin Sözcüsü Zeynel Emre, TBMM'de toplantının gündemine dair açıklamalarda bulundu

Mutlak butlan sürecini değerlendiren Emre, 20 Temmuz tarihinde yargının adli tatile gireceğini hatırlattı.

Zeynel Emre, "Türkiye'nin bir hukuk devleti açısından, yaşamasının, en azından nabzının attığının görülmesi açısından Yargıtay'dan hukuka uygun bir kararın Türkiye için, bizim yargı sistemimiz için, seçim sistemimiz için çıkacağını görmek, duymak isteriz. Ve bu kararın da bir an önce verilmesi gerektiğini, özellikle yargının adli tatile girmeden evvel verilmesinin elzem olduğunun altını bir kez daha çizelim" dedi.

"Kendi toplantımızda da farklı seçenekleri elbette tartışıyoruz" diyen Emre, "Halkımızı seçeneksiz bırakmamak, karar ne olursa olsun daha sonrasında da seçime girme yeterliliğini kaybetme riskine karşı birtakım hazırlıklar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

“YARIN BAŞVURUDA BULUNACAĞIZ”

Zeynel Emre, olağanüstü kurultay için yarın sulh hukuk mahkemesine başvuracaklarını açıkladı.

Emre, şunları söyledi: "Olağanüstü kurultay için yeterli imzayı topladık ve tebliğ ettik. Bu sürelerin de aşıldığını görüyoruz. Bu nedenle asal sürenin tebliğden itibaren geçtiğini gördüğümüz için her iki başlık için sulh hukuk mahkemesine başvuru yapacağız. Kurultay yapmak için bir çağrı heyeti oluşturulması isteniyor. Sulh hukuk mahkemesine başvuruyorsunuz, 3 kişilik bir çağrı heyeti sadece kurultay yapmak üzere bir görev yapıyor. Maaş dışında hiçbir ödeme yapamıyor, hiçbir işlemde bulunamıyor. Başvurumuzu yarın itibarıyla yapacağız."