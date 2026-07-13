Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, şeffaf yönetim anlayışı doğrultusunda toplu taşıma istatistiklerini kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Kurum tarafından açıklanan 6-12 Temmuz 2026 tarihli verilere göre, otobüs ve raylı sistemlerde milyonlarca yolcuya hizmet verildi.

Bir Haftada 57 Bin 644 Sefer Düzenlendi

Paylaşılan verilere göre EGO otobüsleri, bir hafta boyunca 52 bin 583 sefer gerçekleştirerek 3 milyon 516 bin 459 yolcu taşıdı.

Raylı sistemlerde ise toplam 5 bin 61 sefer yapılırken, 2 milyon 503 bin 611 yolcu taşındı. Böylece EGO'nun toplu ulaşım araçlarıyla bir haftada gerçekleştirilen toplam sefer sayısı 57 bin 644'e, taşınan yolcu sayısı ise 6 milyon 20 bin 70'e ulaştı.

En Fazla Yolcu M1, M2 ve M3 Hatlarında Taşındı

Raylı sistemler içinde en yoğun kullanım, M1 Batıkent, M2 Kızılay-Çayyolu ve M3 Batıkent-Sincan metro hatlarında yaşandı. Bu hatlarda 2 bin 268 sefer düzenlenirken, 1 milyon 780 bin 781 yolcu taşındı.

Keçiören Metrosu (M4) ise 1 bin 614 seferle 252 bin 276 yolcuya, ANKARAY ise 1 bin 179 seferle 470 bin 554 yolcuya hizmet verdi.

Veriler Düzenli Olarak Paylaşılacak

EGO Genel Müdürlüğü, toplu ulaşım hizmetlerine ilişkin sefer ve yolcu istatistiklerini düzenli aralıklarla kamuoyuyla paylaşmayı sürdüreceğini belirterek, vatandaşların detaylı verilere kurumun resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceğini bildirdi.