Olay, sabah saatlerinde, Çınar ilçesi kırsal Kubacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Resul Karadeniz'e ait 150 küçükbaş, gölet kenarına bırakılan tarım ilacı tankındaki suyun boşaltıldığı göletten su içip, zehirlendi. Hayvanların tamamı ölürken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ile Çınar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, hayvanların ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlattı. Hayvanların sahibi Resul Karadeniz ise olayla ilgili sorumlular hakkında şikayetçi oldu. (DHA)

Kaynak: DHA