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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kişinin Cuma Aslan olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay, öğleden sonra Çermik ilçesine bağlı Akçörten Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, su kuyusunda hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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