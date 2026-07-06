Olay, öğleden sonra Çermik ilçesine bağlı Akçörten Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, su kuyusunda hareketsiz halde bir kişiyi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarılan kişinin Cuma Aslan olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Aslan'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA