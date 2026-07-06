Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,75, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 13,51 oranında zam yapıldığını hatırlatan Halkın Emeklileri Sendikası (HALK-SEN) Genel Başkanı Rufay Karahan, bu artışların milyonlarca emeklinin yaşadığı ekonomik tabloyu yansıtmadığını söyledi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Karahan, en düşük emekli aylığının yükseltilmesine rağmen emeklilerin hâlâ açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, "Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş insanların bu koşullarda yaşamaya zorlanması kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

“EMEKLİLİK HAKTIR, YOKSULLUK DEĞİL”

Emekliliğin yıllarca ödenen primlerin ve verilen emeğin karşılığı olan anayasal bir hak olduğunu vurgulayan Karahan, mevcut ekonomik koşullar nedeniyle emeklilerin insanca yaşamaktan uzaklaştığını dile getirdi. "Ölene kadar çalışıyoruz, çalışırken ölüyoruz." sözleriyle emeklilerin yaşadığı sıkıntıya dikkat çeken Karahan, maaş artışlarının emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini savundu.

HALK-SEN'DEN HÜKÜMETE 5 MADDELİK ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Karahan, emeklilerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi için hayata geçirilmesi gereken başlıca talepleri de sıraladı. Buna göre HALK-SEN; kök maaş adaletsizliğinin sona erdirilmesini ve taban emekli aylığının insanca yaşam seviyesine çıkarılmasını, düşük gelirli emekliler için "Özel Emekli Kartı" uygulamasının başlatılmasını, kira, enerji ve temel ihtiyaçlara yönelik kalıcı sosyal destek paketlerinin oluşturulmasını, sağlık hizmetlerinde katkı payı ve ilave ücretlerin tamamen kaldırılmasını, emeklilerin sosyal ve kültürel yaşama daha aktif katılmasını sağlayacak ücretsiz veya düşük maliyetli sosyal desteklerin hayata geçirilmesini, emeklilerin sendika kurma hakkının yasal güvence altına alınmasını istedi.

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