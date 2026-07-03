Garanti BBVA'nın ödeme ve elektronik para kuruluşu Tami, Ipsos Türkiye iş birliğiyle hazırladığı "İşletmelerde Ödeme Sistemleri Tercih ve Beklentileri: Çoklu POS ve Dijital Ödemede Dönüşüm ve Bariyerler" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırma, Türkiye'deki işletmelerin dijital ödeme teknolojilerine ilgisinin arttığını ancak kullanım oranlarının henüz istenilen seviyeye ulaşmadığını gösterdi.

Türkiye genelinde 1207 işletmenin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre, işletmelerin yüzde 80'i yalnızca banka POS cihazlarını kullanırken, yüzde 83'ü ise ödeme ve elektronik para kuruluşlarının sunduğu entegre çözümlerden yararlanmıyor.

Buna karşın yeni nesil ödeme teknolojilerini henüz kullanmayan işletmelerin yüzde 68'i bu çözümleri değerlendirmeye açık olduğunu belirtti.

İşletmeler Hızlı ve Güvenli Ödeme Sistemlerini Tercih Ediyor

Araştırma sonuçlarına göre işletmeler, ödeme yöntemi seçiminde müşteri beklentilerini ön planda tutarken güvenilirlik, hız ve kesintisiz hizmet en önemli kriterler arasında yer alıyor.

İşletmeler, ödeme altyapısının yanı sıra hizmeti sunan kurumun güvenilirliğini de karar sürecinde belirleyici unsur olarak görüyor. Bu durum, ödeme teknolojilerinde yalnızca ürün özelliklerinin değil, markaya duyulan güvenin de tercihleri doğrudan etkilediğini ortaya koyuyor.

Araştırma ayrıca ödeme ve elektronik para kuruluşları konusunda marka bilinirliğinin geliştirilmesi gerektiğine işaret etti. Katılımcıların yüzde 35'i bu alanda faaliyet gösteren herhangi bir markayı hatırlayamadığını ifade etti.

Dijital Ödeme Sistemleri Müşteri Memnuniyetini Artırıyor

Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 72'si sorunsuz ödeme deneyiminin müşteri memnuniyetini artırdığını belirtti.

Katılımcıların yüzde 59'u dijital ödeme çözümlerinin satış gelirlerine olumlu katkı sağladığını, yüzde 55'i ise müşteri sadakatini güçlendirdiğini ifade etti.

Araştırma, ödeme sistemlerinin artık yalnızca tahsilat süreçlerini yöneten bir araç olmaktan çıkarak müşteri deneyimi, operasyonel verimlilik, nakit akışı ve işletme büyümesi açısından stratejik bir unsur haline geldiğini ortaya koydu.

"Ödeme Teknolojilerinde Güven Dönüşümün Anahtarı"

Tami Genel Müdürü Melda Çetin, araştırmanın işletmelerin teknolojiye değil, belirsizliğe mesafeli yaklaştığını gösterdiğini belirtti.

İşletmelerin yeni nesil ödeme çözümlerine ilgi duyduğunu ifade eden Çetin, bu dönüşümün gerçekleşebilmesi için güven, kullanım kolaylığı, kesintisiz hizmet ve somut faydanın kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Çetin, Tami olarak çoklu banka POS, CepPOS, linkle ödeme ve dijital cüzdan çözümleriyle işletmelerin ödeme süreçlerini daha kolay, verimli ve yönetilebilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, dijital dönüşüm sürecinde güvenilir iş ortağı olmaya devam edeceklerini ifade etti.