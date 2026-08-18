Aptartman yaşamında ekstra alan yaratmanın en popüler yolu olan cam balkon sistemleri, doğru kullanılmadığında evlerin en büyük ısı kaybı noktasına dönüşebiliyor. Yaz sıcağında "sera etkisi" yaratan, kışın ise buz kesen cam balkonları 365 gün konforlu bir odaya dönüştürmek için yerleşim düzeninden yalıtım detaylarına kadar dikkat edilmesi gereken kritik kurallar bulunuyor.

Kışın Isı Kaybını, Yazın Sera Etkisini Önleyin

Cam balkonlarda yaşanan en büyük sorun, mevsimsel sıcaklık değişimlerinin içeriye olduğu gibi yansımasıdır. Yalıtımı güçlendirmek için şu adımlara dikkat edilmelidir:

Şeffaf Plastik Fitil Yerine Alüminyum/Mıknatıs: Zamanla sararıp kırılan ve rüzgarı içeri alan plastik fitiller yerine uzun ömürlü, fırçalı alüminyum veya mıknatıs bazlı fitiller tercih edilmelidir.

Isıcamlı (Çift Cam) Sistemler: Eğer balkon kışın aktif oda olarak kullanılacaksa, standart 8 mm tek camlar yerine mutlaka ısıcamlı doğramalar seçilmelidir.

Çift Yönlü Perde Sistemleri: Yazın dik gelen güneş ışınlarını kesen, kışın ise içerideki sıcaklığı koruyan plise (pileli) perdeler cam balkondaki ısı dengesini korur.

Dört Mevsimlik Yerleşim Düzeni Nasıl Olmalı?

Balkonun dar yapısını boğmamak ve kışın nem/rutubet birikmesini önlemek için mobilya seçimi hayati önem taşır:

Hafif ve Taşınabilir Mobilyalar: Ağır koltuk takımları yerine bambu, rattan ya da metal iskeletli, kılıfı çıkarılıp yıkanabilen hafif oturma grupları tercih edilmelidir.

Duvar ve Zemin Teması: Mobilyalar cam yüzeylere sıfır dayanmamalı, en az 5-10 cm havalandırma payı bırakılmalıdır. Bu durum kışın camda oluşan terlemenin mobilyalara zarar vermesini engeller.

Zemin Soğuğunu Kesen Çözümler: Seramik zemin soğuğu doğrudan yukarı iletir. Dekora uygun yer karoları veya sudan etkilenmeyen lamine/kompozit kaplamalar zemin soğuğunu kırar.

Terleme ve Su Sızıntısına Karşı Tahliye Kanalları

Cam balkonlarda kışın yaşanan terleme (yoğuşma) sorununu tamamen bitirmek mümkün olmasa da alt profillerde yer alan su tahliye deliklerinin açık tutulması gerekir. Bu kanalların tıkanması, biriken suyun içeriye sızmasına ve küf oluşumuna neden olur. Yılda en az iki kez profil kanallarının elektrikli süpürge ve nemli bezle temizlenmesi önerilir.