Sonbahar yaklaşırken tezgahları süsleyen kışlık domates ve kapya biberler, mutfaklarda hummalı bir kış hazırlığını başlattı. Binbir emekle kaynatılan salçaların birkaç hafta içinde beyaz küf tabakasıyla kaplanması ya da kışın açılan menemenlik konservelerin ekşiyip bozulması ise en sık karşılaşılan sorunların başında geliyor. Anadolu’nun asırlık mutfak kültüründen süzülen küçük ama etkili püf noktalarıyla kış boyu taptaze kalan konserve ve salçalar yapmak artık çok kolay.

Salçanın Küflenmesini ve Ekşimesini Önleyen Altın Kurallar

Ev yapımı salçanın ömrünü belirleyen en temel faktör, içerisindeki su oranının tamamen buharlaşması ve doğru tuz kullanımıdır. İşlenmiş ince tuzlar yerine mutlaka iri taneli kaya tuzu tercih edilmelidir.

Zeytinyağı Bariyere Dönüşüyor: Salçayı kavanozlara doldurduktan sonra üzerine 1 parmak kalınlığında sızma zeytinyağı eklemek, ürünün hava ile temasını tamamen keserek küf oluşumunu engeller.

Kaya Tuzu Dengesi: Salça kaynama noktasına geldiğinde eklenen kaya tuzu, koruyucu görevi görür.

Tiryakisine Çekirdek Sırrı: Biber veya domates salçası güneşte kurutulurken içine atılacak birkaç adet defne yaprağı veya bir tutam kişniş tohumu, mantar oluşumunu engeller.

Kavanoz Kapağı Atmasına Son: 2 Geri 1 İleri Yöntemi

Konserve yapımında gıda zehirlenmelerine (botulizm) yol açan en büyük tehlike, kavanozların hava almasıdır. Sağlıklı bir vakum işlemi için şu adımlara dikkat edilmelidir:

Sıfır Kapak Şart: Daha önce kullanılmış konserve kapakları esnediği için kesinlikle tekrar kullanılmamalı, her yıl yeni kapak alınmalıdır.

Kapakları Sterilize Edin: Kapaklar kullanılmadan önce en az 5 dakika kaynar suda bekletilerek contalarının yumuşaması sağlanmalıdır.

2 Geri 1 İleri Tekniği: Kapak kavanoza oturtulduktan sonra önce iki tık geri çevrilip yivine oturtulur, ardından tek bir hamlede ileriye doğru sıkıca kapatılır.

Ters Çevirip Bekletme: Sıcak sosla doldurulup kapatılan kavanozlar, temiz bir bez üzerine ters çevrilerek 24 saat boyunca hiç hareket ettirilmeden soğumaya bırakılır.

Bozulduğu Nasıl Anlaşılır?

Kapağı içe doğru çökmüş (vakumlanmış) konserveler güvenle tüketilebilir. Ancak kapağı bombeli olan, açıldığında fışkırma yapan veya ekşi koku yayan konserveler kesinlikle tüketilmemeli ve tadına dahi bakılmadan çöpe atılmalıdır.