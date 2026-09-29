Hızlı kilo verme vaadiyle piyasaya sunulan “zayıflama çayları”, “ödem atıcılar” ve “metabolizma hızlandırıcı” ürünler yeniden gündemde.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; Lokman Hekim Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, bu ürünlerin büyük bölümünün kalıcı kilo kaybı sağladığına ilişkin yeterli bilimsel kanıt bulunmadığını belirterek, kısa sürede tartıda görülen düşüşün çoğunlukla yağdan değil, su ve bağırsak içeriği kaybından kaynaklandığını söyledi. Orhan, özellikle senna gibi müshil etkili maddeler ile idrar söktürücü bileşenlerin kontrolsüz kullanımının sıvı ve elektrolit kaybına, buna bağlı ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulundu.

“HIZLI KİLO KAYBI YAĞ KAYBI ANLAMINA GELMİYOR”

Orhan, bazı ürünlerin yalnızca geçici su kaybına neden olduğunu belirterek, “Piyasada ‘zayıflama çayı’ adıyla satılan ürünlerin büyük çoğunluğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir kilo verme etkisine sahip değildir. Bazı ürünler yalnızca geçici su kaybı yaratır; bazıları ise ciddi sağlık riskleri taşımaktadır” dedi. Zayıflama çaylarının içerisinde bulunan bazı maddelerin bağırsak hareketlerini hızlandırarak ishale, bazılarının ise idrar çıkışının artmasına neden olduğunu ifade eden Orhan, tartıdaki düşüşün gerçek yağ kaybıyla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Orhan, “Aslında birçok zayıflama çayı, senna gibi doğal müshil içerir. Bu maddeler bağırsak hareketlerini hızlandırarak ishale yol açar. Kiloda görülen düşüş ise, yağ kaybı değil, su ve dışkı kaybıdır; normal beslenmeye dönüldüğünde kilo geri gelir” ifadelerini kullandı. “Yağ yakımını hızlandırıyor” şeklindeki iddiaların da bilimsel karşılığının sınırlı olduğunu belirten Orhan, özellikle yeşil çayda bulunan kateşin ve kafein gibi bileşenlerin termojenezi ve yağ oksidasyonunu hafif düzeyde artırabileceğini ancak bunun mucizevi bir zayıflama etkisi oluşturmadığını söyledi.

“KALICI KİLO KAYBI SAĞLADIĞI SÖYLENEMEZ”

Düzenli tüketimin kalıcı kilo kaybı sağlayıp sağlamadığı sorusunu da yanıtlayan Orhan, bu ürünlerin etkisinin ya geçici ya da klinik açıdan önemsiz düzeyde kaldığını ifade etti. Orhan, “Düzenli tüketildiğinde bile ‘zayıflama çayı’ olarak satılan ürünlerin kalıcı kilo kaybı sağladığı söylenemez. Bilimsel kanıtlar, bu ürünlerin etkisinin ya geçici olduğunu ya da klinik olarak önemsiz düzeyde kaldığını gösteriyor” dedi.

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