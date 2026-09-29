Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında milletvekili danışmanlarına yönelik sağlık kontrolü yapılacağı yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; açıklamada, söz konusu uygulamanın herhangi bir personel grubuna yönelik özel bir düzenleme olmadığı vurgulandı. Sağlık kontrollerinin, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun “Sağlık Gözetimi” başlıklı 15’inci maddesi kapsamında işveren tarafından belirli periyotlarda yerine getirilmesi gereken yasal bir yükümlülük olduğu ifade edildi.

SAĞLIK MUAYENELERİ BELİRLİ PERİYOTLARDA YAPILIYOR

Mevzuat kapsamında çalışanların sağlık muayenelerinin; çalışanın ve yaptığı işin niteliği ile iş yerinin tehlike sınıfı dikkate alınarak gerçekleştirildiği bildirildi. Buna göre sağlık muayenelerinin; çok tehlikeli işlerde çalışanlar için yılda bir, tehlikeli işlerde çalışanlar için 3 yılda bir, az tehlikeli işlerde çalışanlar için ise 5 yılda bir yapılması gerekiyor. Muayenelerin TBMM Genel Sekreterliği İşyeri Sağlık ve Güvenlik Biriminde görevli işyeri hekimleri tarafından gerçekleştirildiği kaydedildi.

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