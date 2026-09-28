Mamak YENİ Parti İlçe Başkanı Şeref Demirbaş oldu!

TikTok 1 Kasım’da kapanacak mı? Milyonların merak ettiği iddiada gerçek ne?

Bunlar da ilginizi çekebilir

BAZGİRET’TEN YÜKSELEN DOĞA ÇIĞLIĞI: "BU COĞRAFYANIN DEĞERİ PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ!"

Basına 5,2 milyar TL’lik destek! Basın İlan Kurumu’ndan dikkat çeken açıklama

Bir Ulusun Özgürlük Kelimeleri: Dil Bayramı ve Türk Dil Devrimi

Milas Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Zeynep Çınar ile eski Milas Zabıta Müdürü İbrahim Mat’ın iki çocuğundan büyüğü olduğu belirtilen Yaman Mat’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Milas Şehir Mezarlığı’na götürüldü. Mat, burada toprağa verildi.

Mat için Milas Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene Mat’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Bodrum’da komşular arasında gürültü ve alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Yaman Mat, hayatını kaybetti.

Copyright © 2025. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://sonsoz.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.