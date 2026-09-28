Bodrum’da komşular arasında gürültü ve alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ağır yaralanan Yaman Mat, hayatını kaybetti.
Mat için Milas Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene Mat’ın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.
Milas Belediyesi eski Başkan Yardımcısı Zeynep Çınar ile eski Milas Zabıta Müdürü İbrahim Mat’ın iki çocuğundan büyüğü olduğu belirtilen Yaman Mat’ın cenazesi, kılınan namazın ardından Milas Şehir Mezarlığı’na götürüldü. Mat, burada toprağa verildi.
Şüpheli tutuklandı
Yaman Mat’ı kavga sırasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen Fikret Doksöz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bodrum Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan Doksöz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.