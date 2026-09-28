Ankara’nın Ovacık bölgesinde bir kafe, geleneksel masa oyunlarını dijital teknolojiyle buluşturan “Game Table” uygulamasını hizmete sundu.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; tavladan satranca, Monopoly’den kızma biradere kadar yaklaşık 40 farklı oyunun oynanabildiği masa, tek kişiden 6 kişiye kadar kullanım imkânı sunarken, işletme tarafından sistemin ilerleyen dönemde oyun dışında farklı dijital uygulamalar için de kullanılabileceği ifade edildi.

“ANKARA’DA İLK KURULAN MEKÂN BİZİZ”

Game Table’ın Ankara’daki ilk uygulamalarından birini kendi işletmelerinde hayata geçirdiklerini ifade eden Anka Kafe İşletme Müdürü Olcay Gökçe, “Şu an bu oyun masasının kurulumunun yapıldığı ilk mekân bizimki. Aktif olarak faaliyete geçen ilk masa bizimki. Ovacık tarafında da ilk olarak kurulan kafe bizimki” diye konuştu.

İstanbul merkezli bir firmanın geliştirdiği sistemle iletişime geçerek masayı işletmelerine kazandırdıklarını belirten Gökçe, “Bunlar İstanbul’da faaliyet gösteren bir firma. Ankara’ya daha yeni geldiler. Biz bir iletişim kurma şansı yakaladık kendileriyle. Kurdurduk” ifadelerini kullandı. Gökçe, firmanın farklı işletmelerle de anlaşmalar yaptığını belirterek, önümüzdeki dönemde sistemin Ankara’da daha fazla noktada kullanılabileceğini söyledi.

40 FARKLI OYUN TEK MASADA

Game Table’ın belirli bir yaş grubuyla sınırlı olmadığını belirten Gökçe, sistemin özellikle oyun oynamayı ve birlikte vakit geçirmeyi sevenlere hitap ettiğini söyledi. Gökçe, “Aslında bir yaş skalası yok. 15 yaşından 35-40 yaşına kadar, beraber ailecek oyun oynamayı seven, aktiviteye katılan herkesin başvurabileceği bir aktivite” dedi.

Masanın içerisinde yaklaşık 40 farklı oyunun bulunduğunu belirten Gökçe, “Bir kafeye gittiğinizde tavla, Monopoly, kızma birader, satranç gibi oyunları aktif olarak dijital ekranda oynayabiliyorsunuz. Kafa topu, gündemde olan bütün oyunlar şu an içerisinde mevcut. Yaklaşık 40 adet oyun var” ifadelerini kullandı. Sistemin aynı anda farklı sayılarda kullanıcıya hizmet verebildiğini belirten Gökçe, “Tek kişiden 6 kişiye kadar grup olarak ağırlanabiliyor” diye konuştu.

GELENEKSEL OYUNLAR DİJİTAL ORTAMA TAŞINIYOR

Gökçe, Game Table’ın geleneksel masa oyunlarını dijital ortamda bir araya getirdiğini belirterek, “Birçok mekânda masaya açılıp oynanan, fiziksel olarak sunulan oyunların hepsi dijitalleştirilmiş ve üzerine eklenmiş bir şekilde bu Game Table’da mevcut. Her yaş grubuna hitap edebiliyor” dedi. Sistemin yalnızca oyun amaçlı kullanılmasının ötesinde geliştirilebilecek birçok alan bulunduğunu söyleyen Gökçe, firmanın da masayı farklı kullanım alanlarına taşıma konusunda çalışmalar yaptığını aktardı.

“SADECE OYUN OLARAK DÜŞÜNMEYİN”

Game Table’ın gelecekte yalnızca oyun oynanan bir masa olmaktan çıkabileceğini ifade eden Gökçe, “Bu masayı biraz daha ileri götürme, sadece oyun olarak düşünmeyin dediler. İlerleyen zamanda geliştirebileceğimiz çok fazla alan var” diye konuştu. Masaya farklı uygulamaların entegre edilmesi konusunda fikirlerinin bulunduğunu belirten Gökçe, “Büyük bir masa aslında. İnternete de bağlı. Direkt oyun olarak değil de Instagram, WhatsApp veya diğer günlük hayatta kullandığımız uygulamaları da yansıtabiliyor olsak gibi fikirlerimiz var” ifadelerini kullandı.

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