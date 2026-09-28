Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Dünya Okul Süt Günü dolayısıyla öğrencilere yönelik etkinlikler düzenlendi. Gölbaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında ilçedeki okullarda toplam 23 bin 4 adet süt dağıtıldı.

Tek İlkokulu ve Ortaokulu ile TOKİ Şehit Hakan Can Anaokulu’nda düzenlenen etkinliklere Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, ilçe protokolü ve basın mensupları katıldı.

Öğrencilerden süt temalı etkinlikler

Etkinliklerde öğrenciler, hazırladıkları pankartlar ve giydikleri tematik kıyafetlerle süt ve süt ürünlerinin sağlıklı beslenmedeki önemine dikkat çekti. Okul bahçelerinde kurulan stantlarda ise öğrencilerin hazırladığı el emeği çalışmalar sergilendi.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kaymakam Erol Rüstemoğlu, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Ziyaret sırasında öğrencilere süt dağıtan Odabaşı ve Rüstemoğlu, etkinliklere katılarak çocuklarla bir araya geldi.

Gölbaşı’nda 23 bin 4 süt dağıtıldı

Gölbaşı Belediyesi tarafından ilçedeki okullarda gerçekleştirilen dağıtımla öğrencilere toplam 23 bin 4 adet süt ulaştırıldı. Çocuklarda sağlıklı beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi ve süt tüketimine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukların sağlıklı büyümesinin ve eğitim hayatlarını iyi şartlarda sürdürmesinin ortak sorumluluk olduğunu belirtti. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazanılmasının önemine değinen Odabaşı, süt ve süt ürünlerinin dengeli beslenmenin önemli unsurları arasında yer aldığını ifade etti.

Odabaşı, ilçedeki okullarda süt dağıtımının yanı sıra sağlıklı beslenme bilincini ailelere ve topluma yaymayı hedeflediklerini belirterek çocukların gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.