Ankara’nın Çankaya ilçesinde spor salonunun devri nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 37 yaşındaki Taner Aksoy hayatını kaybederken, Kenan B. yaralandı. Olayın ardından 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi 1450’nci Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, spor salonunun devri nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

İş yerine gelen Taner Aksoy (37), Kenan B. (31) ve Bahattin Ş. (37) ile bölgede bulunan Halil T. (41) ve Emircan İ. (42) arasında başlayan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

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İki tarafın da birbirine ateş açması sonucu Kenan B. ve Taner Aksoy yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taner Aksoy’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Kenan B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

3 şüpheli gözaltına alındı

Olayın ardından Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Kaçmaya çalışan şüpheliler ekipler tarafından yakalandı.

Olayda yara almayan Bahattin Ş. ile karşı taraftan Halil T. ve Emircan İ. gözaltına alındı.

Olay yeri ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.