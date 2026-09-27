İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafikte makas atan ve emniyet şeridini kullanan sürücüye 110 bin lira para cezası uygulandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerinden tespit edilen 27 yaşındaki sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de D-100 Karayolu Kadıköy mevkisinde bir otomobilin makas atarak ilerlediği ve emniyet şeridini kullandığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti.

Görüntülerden tespit edildi

Yapılan incelemede, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücünün Y.Y. (27) olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında makas atmak ve emniyet şeridini kullanmak nedeniyle toplam 110 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandığı otomobil de 60 gün trafikten men edildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Y.Y. hakkında ayrıca "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı. 21 Eylül'de mahkemeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.