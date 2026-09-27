Ankara'da yürüyen merdivenlerin acil durdurma butonlarının amacı dışında kullanılmasına karşı yeni bir uygulama başlatıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), gereksiz müdahaleler nedeniyle hizmet dışı kalan yürüyen merdivenlerde sirenli uyarı sistemini devreye aldı.

Acil durdurma butonuna basıldığı anda devreye giren sistem, çevredekilere sesli uyarı veriyor. Uygulamayla butonların yalnızca acil durumlarda kullanılması ve yürüyen merdivenlerin gereksiz yere durdurulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

İlk etapta 5 noktada uygulanıyor

Sirenli uyarı sistemi, acil durdurma butonlarının gereksiz kullanımı nedeniyle sorun yaşanan 5 noktadaki yürüyen merdivenlere entegre edildi. Uygulama; Sincan Gimsa Alt Geçidi, Armada AVM, Kentpark AVM önü, Hacı Bayram ve Kızılay 2 Metrosu'ndaki yürüyen merdivenlerde başladı.

ABB Kent Bakım-Onarım Müdürlüğü bünyesinde toplam 462 yürüyen merdiven bulunduğunu belirten yetkililer, ilk aşamada 5 yürüyen merdivene kurulan sistemin diğer noktalara da yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Acil durum butonları amacı dışında kullanılıyor

ABB Kent Estetiği Daire Başkanlığı Kent Bakım-Onarım Müdürlüğü Yürüyen Merdiven Birim Sorumlusu Mehmet Eray Özçelik, acil durdurma butonlarının amacı dışında kullanılmasının vatandaşları mağdur ettiğini ve ulaşımın aksamasına yol açtığını söyledi.

Yürüyen merdivenlerde alt ve üst bölümlerde olmak üzere iki acil durdurma butonu bulunduğunu belirten Özçelik, bu butonların yalnızca gerçek acil durumlarda kullanılması gerektiğini vurguladı.

Özçelik, bazı kişilerin butonlara gereksiz yere basarak yürüyen merdivenleri durdurduğunu ifade ederek, sirenli sistemin bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçladığını kaydetti. Butona basıldığında devreye giren sesli uyarı sayesinde çevredeki vatandaşların da durdurma işleminden haberdar olacağını belirtti.

Diğer yürüyen merdivenlere de kurulacak

Uygulamanın ilk etapta 5 yürüyen merdivende hayata geçirildiğini aktaran Özçelik, sistemin yaygınlaştırılması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

ABB, sirenli uyarı sistemiyle acil durdurma butonlarının doğru kullanımına dikkat çekmeyi ve yürüyen merdivenlerin gereksiz yere hizmet dışı kalmasını önlemeyi hedefliyor.