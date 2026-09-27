YENİ Parti, ilçe başkanlarının doğrudan parti üyelerinin oylarıyla belirlenmesini öngören yeni örgütlenme modeli kapsamında Türkiye genelinde ön seçim sürecini başlattı.

Bu kapsamda 311 ilçede parti üyelerinin katılımıyla ilçe başkanlığı seçimleri gerçekleştirildi. Çankaya’daki seçim ise Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde yapıldı.

ÇANKAYA’DA İKİ ADAY YARIŞTI

Çankaya İlçe Başkanlığı için Ercan Başal ve Ali Uykun yarıştı. YENİ Parti’ye kayıtlı üyelerin oy kullandığı seçime partililerin ilgisi yoğun oldu. Sandıkların kurulduğu alanda zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Seçim sürecinde adayların yalnızca ilçe başkanlığı için yarışmadığı, aynı zamanda parti üyelerine yönelik hazırladıkları çalışma programlarını da ortaya koydukları belirtildi.

ADAYLARA ETİK VE FAALİYET TAAHHÜDÜ

YENİ Parti yönetiminin verdiği bilgilere göre, ilçe başkanlığına aday olan isimlerden siyasi etik beyannamesi imzalamaları ve seçilmeleri halinde gerçekleştirecekleri çalışmaları içeren bir faaliyet programı hazırlamaları istendi.

Parti yönetimi, seçim sonucunda göreve gelen ilçe başkanlarının bu taahhütleri doğrultusunda çalışmalarının düzenli olarak takip edileceğini bildirdi.

311 İLÇEDE ÜYELER SANDIK BAŞINDA

YENİ Parti’nin yeni modelinde ilçe ve il başkanlarının yanı sıra parti genel başkanının da üyelerin katılımıyla belirlenmesini hedefleyen bir örgütlenme anlayışının ilk adımlarından biri atılmış oldu.

Türkiye genelinde seçim yapılan ilçelerin önemli bölümünde birden fazla adayın yarıştığı belirtildi.

GÖZLER SAYIMDA

Çankaya’da oy verme işlemi saat 18.00’de sona erecek. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayımına geçilecek.

Sayım işleminin tamamlanmasıyla birlikte YENİ Parti’nin yeni dönemindeki ilk Çankaya İlçe Başkanı da belli olacak.