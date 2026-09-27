Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara toplu ulaşım hizmetlerinin kalitesini artırmak ve Başkentlilerin daha konforlu ve güvenli ulaşım sağlayabilmesi amacıyla araç filosunu yenilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda 13 yeni otobüs EGO filosuna katılarak hizmete sunuldu. Yeni araçların 9'unu 18 metre uzunluğunda körüklü otobüsler, 4'ünü ise 12 metre uzunluğunda solo tip otobüsler oluşturdu.

EGO filosuna 597 yeni otobüs kazandırıldı

EGO Genel Müdürlüğünün araç filosunu yenileme ve güçlendirme çalışmaları kapsamında son parti otobüslerin de hizmete alınmasıyla birlikte, 2021 yılından bugüne kadar Ankara ulaşımına kazandırılan yeni otobüs sayısı 597'ye ulaştı.

Yeni otobüslerle birlikte Başkentlilerin toplu ulaşım hizmetlerinden daha konforlu, güvenli ve modern koşullardayararlanması hedefleniyor.

EGO Genel Müdürlüğü, araç filosunun güçlendirilmesiyle birlikte Ankara'da artan toplu ulaşım ihtiyacına daha etkin şekilde cevap vermeyi amaçlıyor.