Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada makine arızası yapan 182 metre uzunluğundaki kimyasal tanker gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkörler tarafından yedeklenerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.
İspanya'dan Tuzla'ya seyir halinde olan Liberya bayraklı 'Baltic Star' isimli kimyasal tanker, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Nara Burnu açıklarında makine arızası yaptı.
Geminin kaptanı, arızayı telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13' ve 'Kurtarma-17' römorkörleri sevk edildi.
Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arıza nedeniyle bilgilendirildi. Bölgeye ulaşan römorkörler tarafından yedeklenen 182 metre uzunluğundaki tanker, güvenli şekilde Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.