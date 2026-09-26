YeniParti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda esnaf ziyareti sırasında fenalaştı. Ağbaba, kaldırıldığı hastanede tedaviye altına alındı.

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezinde pazarda esnaf ziyareti sırasında aniden rahatsızlandı. Bilinç kaybı yaşadığı belirtilen Ağbaba için çevredekiler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ağbaba'ya ilk müdahaleyi pazar yerinde yaptı. Ambulansla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ağbaba'nın tetkiklerinin sürdüğü öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDA

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, tedavisinin sürdüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yoğun bakım ünitesine alındı. İlk tetkikleri yapılan Ağbaba'nın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü bilgisi öğrenildi.

'HAYATI TEHDİT EDEN BİR SIKINTI GÖRÜLMÜYOR'

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın durumuna ilişkin İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan açıklama yaptı. Karaaslan, 'Vekilimiz bir pazar ziyareti sırasında senkop geçiriyor. 112 marifetiyle hastanemize getiriliyor. Yapılan tetkiklerde görüntüleme, laboratuvar ve klinik değerlendirmede herhangi bir pataloloji görülmedi. Fakat tedbiren klinik olarak takip edilmesi için hocalarımızın isteği üzerine kronel yoğun bakımda takibine karar verildi. Şu an hayatı tehdit eden bir sıkıntı görülmüyor' açıklamasında bulundu.