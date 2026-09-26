Kamuoyunda geniş yankı uyandıran fon ve borsa spekülasyonu/manipülasyonu soruşturmasına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten çok kritik açıklamalar geldi. Bakan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızın hukukuna sahip çıkıyoruz" mesajını verdi.

"Vatandaşın Birikiminin İstismar Edilmesine İzin Vermeyeceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yürütülen adli sürecin temel amacının mağduriyetleri gidermek olduğunu vurguladı:

Devlet Güvencesi: Vatandaşların birikimlerinin istismar edilmesini önlemek ve uğranılan mağduriyetleri kanunların öngördüğü çerçevede gidermenin devletin asli görevi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Takibinde: Soruşturmanın bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anbean takip edildiği ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Çok Yönlü Sürdürüyor

Soruşturmanın hukuki boyutuna ve yöneltilen ağır suçlamalara dikkat çeken Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında şu suçlamaların yer aldığını aktardı:

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma

Nitelikli dolandırıcılık

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama (kara para aklama)

Sermaye Piyasası Kanunu’na (SPK) muhalefet

Başsavcılık, şüphelilere ve fonlara ait tüm para hareketlerini derinlemesine incelemeyi sürdürüyor.

Bilanço Açıklandı: Kaç Kişinin Mal Varlığı Donduruldu?

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in açıklamasıyla birlikte soruşturma kapsamında alınan sert adli tedbirlerin bilançosu netleşti:

46 Tüzel Kişi ve 18 Fonun mal varlıkları donduruldu.

42 Gerçek Kişinin mal varlıklarına el konuldu/donduruldu.

37 Şüpheli hakkında ivedilikle yurt dışına çıkış yasağı (adli kontrol) getirildi.

Bakan Akın Gürlek'in tüm açıklamarı;