Ankara’da maaşlarına zam talebiyle Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde eylem yapan emekliler arasında bulunan ve yanında taşıdığı silahla intihar girişiminde bulunan emekli Polis Ali Şekeroğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından bugün üç büyük şehirde protesto düzenlenecek.
Hayatını kaybeden Şekeroğlu'nun ölümünün ardından yurttaşlar, İstanbul, Ankara ve İzmir’de belirlenen noktalarda bir araya gelecek.
Protestoların adresleri ve saatleri şöyle:
- İstanbul: Kadıköy, Süreyya Operası – 18.00
- Ankara: Sakarya Caddesi – 18.30
- İzmir: Bornova, Küçükpark – 18.30
Yurttaşların, ekonomik koşullar ve emeklilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek eylemlerde tepkilerini ortaya koyması bekleniyor.
Muhabir: Melisa Sapaz