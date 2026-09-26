Ankara'nın Keçiören ilçesinde komşuları M.Ç.'yi darbedip silahla tehdit ettikleri öne sürülen S.Y. ve beraberindeki 2 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Keçiören'de komşuya darp ve silahlı tehdit

Olay, Keçiören ilçesi Karargahtepe Mahallesi Kütükçü Alibey Caddesi'ndeki bir binanın otoparkında meydana geldi.

İddiaya göre S.Y., beraberindeki 2 kişiyle birlikte henüz bilinmeyen bir nedenle komşusu M.Ç.'yi darbederek silahla tehdit etti.

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İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda S.Y. ve beraberindeki 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA