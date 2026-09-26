Afyonkarahisar'da tuğla yüklü TIR ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazada TIR'ın çekicisi dorseden ayrılarak karşı şeride geçip köprü korkuluklarında asılı kaldı. Otomobillerden biri de köprü korkuluklarında askıda kaldı.

TIR İLE 3 OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, Afyonkarahisar-İzmir yolunun 6'ncı kilometresindeki Oteller Bölgesi olarak bilinen mevkide bulunan köprüde meydana geldi.

Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen tuğla yüklü TIR ile 3 otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR'ın çekicisi dorseden ayrıldı.

Çekici, refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçtikten sonra köprü korkuluklarında askıda kaldı. Kazaya karışan otomobillerden biri de köprünün korkuluklarında asılı kaldı.

1'İ AĞIR 6 KİŞİ YARALANDI

Kazada TIR şoförü ile otomobillerde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan TIR şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR-İZMİR YOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-İzmir yolu bir süre çift yönlü olarak araç trafiğine kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı.

Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.