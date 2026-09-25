Bankadan yapılan açıklamada, 17 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Özel Durum Açıklaması’nın ardından taraflar arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydedildiği bildirildi.

Bu kapsamda, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.’nin pay devir işlemleri için gerekli resmi izin ve onayların alınması amacıyla ilgili kurumlara başvuru yapıldığı belirtildi.

Başvuruların, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde, ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasının ardından pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.